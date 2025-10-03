

O governo brasileiro liderou nesta sexta-feira uma denúncia apresentada às Nações Unidas contra Israel, por conta da ação do governo de Benjamin Netanyahu contra a flotilha que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária.

"Expressamos nossa profunda preocupação com a interceptação, pelas forças israelenses, de embarcações pertencentes à "Flotilha Global Sumud" - um comboio pacífico que transportava a mais necessária ajuda humanitária para a Faixa de Gaza", disse o embaixador Tovar da Silva Nunes, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. "Recordamos o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, consagrado no direito internacional", disse.