Por fome, doença ou desastres naturais, as mortes pelo mundo disparam diante dos cortes da ajuda humanitária dos EUA.

Numa carta enviada por relatores da ONU para o governo de Donald Trump em 24 de julho e obtida pelo UOL, as denúncias apontam que pelo menos 320 mil mortes registradas no mundo entre janeiro e junho de 2025 poderiam ter sido evitadas se os programas sociais e humanitários mantidos por Washington não tivessem sido suspensos. Milhões da pessoas ainda passaram a viver a incerteza sobre o acesso a alimentos e remédios.