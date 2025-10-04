O governo de Luiz Inácio Lula da Silva descarta romper relações diplomáticas com Israel, apesar de denunciar um genocídio em Gaza e mesmo diante da prisão de brasileiros que estavam na flotilha que tentou chegar ao local alvo da operação militar por parte do governo de Benjamin Netanyahu.

Numa reunião anteontem entre deputados e organizações com o chanceler Mauro Vieira, o chefe da diplomacia brasileira defendeu que não haja uma ruptura. Entre ativistas, o governo Lula tem sido pressionado a agir de forma mais enfática contra Netanyahu.