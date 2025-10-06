O governo de Donald Trump escolheu o representante da ala mais dura e ideológica de sua administração para negociar com o Brasil. Na conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o americano designou Marco Rubio, o chefe da diplomacia dos EUA.

Nos últimos meses, os raros contatos do Brasil com os EUA tinham sido por meio do Escritório de Comércio da Casa Branca e com o Departamento do Tesouro, além do Departamento de Comércio. A diplomacia, por sua vez, sequer designou um embaixador para o Brasil.