A China paralisou as compras de soja dos EUA, abrindo caminho para um deslocamento do fornecimento americano e a ocupação do espaço pelas exportações brasileiras. Essa é uma das principais conclusões de um levantamento publicado pela American Farm Bureau Federation, uma das principais entidades do agronegócio norte-americano, criada em 1919, e envolve hoje 6 milhões de agricultores.

Conforme o grupo, a China comprou 26,5 milhões de toneladas de soja americana em 2024. Isso representou metade de sua importação do produto. Neste ano, porém, o volume caiu para 5,8 milhões de toneladas.