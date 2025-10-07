|
Dois anos depois dos ataques do Hamas contra Israel e que abriram as portas para o que investigações da ONU chamam de genocídio por Israel contra os palestinos, a constatação de diplomatas e analistas é de que Gaza, Israel, o Oriente Médio e até a ONU foram transformadas.
Dos 251 reféns feitos pelo Hamas naquele dia, apenas cerca de 20 ainda estão vivos e capturados. 25 outros estariam mortos, mas seus corpos ainda não foram devolvidos para as respectivas famílias. Mas o impacto humanitário e político deve ser sentido por anos.