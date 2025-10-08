O acordo entre o Hamas e Israel anunciado na noite desta quarta-feira é um passo importante. Mas apenas um processo de descolonização, a garantia de soberania aos territórios palestinos e um compromisso de coexistência poderão garantir uma paz duradoura na região. O risco, pelo projeto de Trump, é que a causa palestina seja enterrada, em nome de uma solução imediata. Ou que uma nova tensão apenas seja adiada por mais alguns anos. O plano até agora desdenhado, em muitos sentidos, apenas perpetua a realidade que vivem os palestinos desde 1919, quando foi dado ao Reino Unido o mandato para administrar a região.