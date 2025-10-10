A frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. O governo de Donald Trump criticou hoje a decisão do comitê norueguês por conceder o prêmio da paz a um líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e não ao presidente dos EUA, Donald Trump.

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação no X.