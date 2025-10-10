Não existem dúvidas de que a democracia venezuelana foi alvo de um forte abalo e o próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva admitiu isso após ser traído por Nicolas Maduro nas eleições presidenciais. Investigações independentes realizadas pela ONU também apontaram para uma operação de repressão contra opositores venezuelanos e o representante da entidade para direitos humanos foi declarado como persona non grata por Caracas.

A democracia, como bem disse o Comitê do Nobel nesta sexta-feira, é condição para a paz. Reconhecer quem luta por ela é um imperativo moral.