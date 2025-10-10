O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou hoje a imposição de tarifas extras de 100% contra todos os produtos da China, reabrindo a guerra comercial entre as duas superpotências. Nas redes sociais, ele explicou que a medida é uma resposta à decisão de Pequim de colocar restrições para suas próprias exportações de produtos chineses ao mundo.

O americano ainda indicou que, a partir de novembro, vai impedir a venda de qualquer software dos EUA considerado como estratégicos para o mercado da China.