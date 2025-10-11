O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será recebido pela primeira vez pelo papa Leão XIV. O site oficial de notícias do Vaticano informou, neste sábado, que a reunião ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, e cita uma informação da Sala de Imprensa da Santa Sé. O Itamaraty confirmou ao UOL que o encontro irá ocorrer.

Lula estará em Roma para participar da Semana Mundial da Alimentação da FAO e irá inaugurar a sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do Brasil durante sua presidência no G20.