Palestinos no Brasil comemoraram o cessar-fogo em Gaza. Mas não pensam em retornar, ao menos por enquanto, para o território destruído e temem que, com a entrega dos reféns por parte do Hamas para Israel, o governo de Benjamin Netanyahu retome e amplie a ofensiva contra os palestinos.

Nos últimos dias, o UOL conversou com palestinos e cidadãos de dupla nacionalidade que, desde outubro de 2023, deixaram Gaza. Um deles é Hasan Rabee, retirado de Gaza e que embarcou pela FAB para o Brasil com sua família nos primeiros meses da guerra.