O curta-documentário Her Fight: His Name - The Story of Gwen Carr and Eric Garner (A Luta Dela: O Nome Dele - A História de Gwen Carr e Eric Garner), conquistou três prêmios no 68º New York Emmy Awards, uma das mais importantes premiações do audiovisual norte-americano. O filme dirigido por Brad Bailey teve o cineasta brasiliense Victor Dias Rodrigues como produtor associado.
Entre as categorias conquistadas, está a Societal Concerns (Temas de Interesse Social), que reconhece produções de impacto social.