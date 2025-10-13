A partir de negociações lideradas por EUA, Catar, Turquia e Egito, o governo de Donald Trump apresentou um plano para a "desradicalização" de Gaza e a administração internacional do território. O texto não fala em soberania palestina, mas aponta que Israel tampouco irá governar Gaza.

Nesta segunda-feira, Trump garantiu que "a guerra acabou". Mas, para diplomatas, após a libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros palestinos, será a negociação do restante do plano de paz que será o grande desafio para a região.