Escolhi passar a noite da eleição de Donald Trump num evento de um dos grupos mais radicais do movimento reacionário dos EUA. Queria ver quem eram. Enquanto os resultados iam chegando, aquele grupo de homens - em sua maioria - transformava a festa em um declaração de fúria e vingança. Ouvi sugestões de que o retorno à Casa Branca seria agressivo. Sai, já de madrugada, pelas ruas de Nova York e não me contive. Como conto em meu livro 'Tomara que você seja deportado' (Nós), chorei ao caminhar de volta para casa. Não pela derrota dos democratas. Mas por ter entendido que o grupo que chegava ao poder tinha na violência seu instrumento político.