

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que a negociação entre as delegações do Brasil e dos EUA inclua as tarifas impostas pelos americanos e as medidas políticas de restrição a vistos e outras ações adotadas pelo governo de Donald Trump contra as autoridades brasileiras.

O encontro entre Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, e o secretário de Estado norte-americano deve ocorrer nesta quinta-feira, em Washington. O chefe do Itamaraty desembarca ainda hoje nos EUA, depois de ter estado com o presidente Lula em Roma, no início da semana.