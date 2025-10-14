A ONU estima que a reconstrução da Faixa de Gaza poderá levar "décadas" e custará pelo menos US$ 70 bilhões. Numa coletiva de imprensa nesta manhã em Genebra, a entidade revelou que as conversas já estão ocorrendo com governos da Europa, Oriente Médio e com os EUA. Os primeiros sinais recebidos pela ONU teriam sido "positivos" sobre o financiamento desse processo.

Jaco Cilliers, chefe em Jerusalem do Programa da ONU para o Desenvolvimento, apresentou os novos números da dimensão da destruição do território palestinos. "Temos de retirar o equivalente a 55 milhões de toneladas de escombros, o equivalente a 13 pirâmides no Egito", disse.