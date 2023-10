Há alguns dias o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se internou para fazer uma operação no quadril. Passado um ano das eleições presidenciais, a postura e as estratégias do novo presidente contrastam com as de seu antecessor, Jair Bolsonaro. Quem não lembra das famosas fotos de Bolsonaro debilitado ou em recuperação no leito hospitalar? Os registros eram feitos pelos próprios filhos e compartilhados nas redes sociais. Coincidentemente, as imagens viralizavam em momentos de fragilidade política do ex-presidente.