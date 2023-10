Caso de racismo revela que universidade precisa de mais professoras negras Mais um episódio de racismo envolvendo a Universidade do Rio Grande do Sul veio à tona. O acaso ocorreu em julho deste ano, mas veio a público agora. A professora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação Glaucia Aparecida Vaz relata que, ao chegar ao prédio da instituição para dar aula, foi verbalmente atacada na recepção por um aluno. Segundo seu depoimento, o rapaz estava alterado por não concordar com uma nota em uma avaliação e ainda afirmou que ela "não sabia qual era o lugar dela". Em seguida, disse que, mesmo que ela fosse "uma loirinha dos olhos azuis", continuaria sendo perseguida e odiada. A identidade do agressor não foi revelada. Veja o texto completo de Jeferson Tenório