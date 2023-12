Com os avanços das políticas de ações afirmativas que têm trazido grande impacto na sociedade e ajudado nas mudanças de mentalidade, as reações a elas também chegam. As transformações significativas não ocorrem sem tensões e que, em certa medida, são importantes para trazer reflexões. As dissonâncias ajudam a construir ideias. Questionar a Fuvest por excluir autores homens na sua lista de livros para o vestibular é um efeito colateral dessas mudanças. Acho interessante identificar que a lógica da crítica à Fuvest atende a uma lógica de exclusão colonialista, ou seja, dentro desse sistema de pensamento, ter uma lista só de livros escritos por mulheres significa um processo de exclusão permanente dos homens. Um banimento da história da literatura. Isto é, nessa lógica colonial, para que um exista, o outro precisa desaparecer. Como se uma lista de vestibular tivesse todo esse poder. Coisa que não tem, e nem é essa intenção.