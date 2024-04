Às vésperas do 25 de abril, dia em que se comemora a Revolução dos Cravos em Portugal, movimento que libertou o país da ditadura salazarista, o atual presidente português, Marcelo Rebelo de Souza reconheceu e admitiu a responsabilidade total do país pelos erros do passado e pelos crimes, que resultaram numa das maiores tragédias que a humanidade presenciou. Foram precisos mais de 130 anos após o "fim" da escravidão para que Portugal reconhecesse, finalmente, os crimes cometidos durante todo período escravagista.