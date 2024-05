Há anos os episódios climáticos severos no Rio Grande do Sul vem dando alertas de que medidas de prevenção devem ser tomadas. O evento traumático que se abateu no estado desde a semana passada deve servir como um marco histórico e político para lidar com os efeitos do clima. A época dos discursos de proteção ambiental já passou. Estamos diante de uma realidade que não se pode mais ignorar, precisamos ir para a prática. O Rio Grande do Sul enfrenta hoje a maior tragédia climática de sua história. As enchentes deixaram um rastro de destruição, mais de 80 mortos, dezenas de desaparecidos, resgates dramáticos e cerca de 800 mil pessoas afetadas. Agora, o estado enfrenta a falta de abastecimento de água, sofre com iminência de novos temporais e proliferação de doenças.