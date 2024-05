A catástrofe causada pela crise climática foi tão devastadora no Rio Grande do Sul que deve transformar a geografia do estado. A enchente de 1941 foi um alerta do que vinha pela frente, um alerta que não foi levado a sério. Vivi muitos anos em Porto Alegre e nesse período as águas do Guaíba ameaçavam por vezes o muro da Mauá, uma contenção construída para proteger a cidade. Por muito tempo a enchente de 1941 era vista quase como um evento folclórico da cidade, um evento longínquo e improvável de se repetir.