Se a ideia de política surgiu como forma de evitar a violência, os debates entre os candidatos à prefeitura de São Paulo demonstram exatamente o contrário. A verdade é que naturalizamos a violência verbal das redes sociais e estamos vendo a migração do ódio para a vida real. Nos acostumamos com "haters" no mundo virtual, com a violência verbal desmedida, e vemos agora uma escalada de violência ao vivo fora das redes.