Tarcísio precisa afastar Derrite do cargo para ter credibilidade A avalanche de imagens e denúncias de violência policial nos últimos dias tem demonstrado que a postura do governo de São Paulo influenciou de maneira profunda na prática dos policiais. A política do vale tudo em ações e abordagens tornou-se comum e recorrente e cabe lembrar que, se não fossem as câmeras de celulares da pessoas comuns, talvez nunca tivéssemos acesso às denúncias. Veja o texto completo de Jeferson Tenório