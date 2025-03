Brasil se torna referência e ensina EUA como se lida com golpistas Em 6 de janeiro de 2021, o mundo assistiu estarrecido o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, em que partidários do então presidente Donald Trump, por ele convocados, se reuniram em Washington para protestar contra o resultado da eleição presidencial de 2020, na qual o democrata Joe Biden saiu vencedor. Embora Trump tenha sido indiciado criminalmente pelos esforços para interferir e anular sua derrota eleitoral, a demora e a falta de força política levaram à retirada das acusações em 2024. A "maior democracia do mundo", como se autointitulam, não só não puniu o mentor do crime, como também permitiu sua volta triunfal ao poder poucos anos depois. Uma volta, aliás, que fortaleceu os movimentos da extrema-direita que tem ganhado espaço internacional. Veja o texto completo de Jeferson Tenório