A CBF ordenou a retirada da faixa "Fogo nos racistas" do estádio do Clube Internacional. A censura aconteceu no último sábado, antes da partida contra o Juventude, pela sexta rodada da séria A do Campeonato Brasileiro. Caso a medida não fosse cumprida, o time do Inter poderia ser punido com a perda de mando de campo.



A ação da CBF foi denunciada pelo deputado estadual Matheus Gomes (Psol) do Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, Matheus lembrou ainda das inúmeras polêmicas e casos da corrupção da CBF, como o escândalo das Bets, crise da arbitragem, casos de assédio sexual, despeito aos direitos trabalhistas e falta de apoio ao futebol feminino, por exemplo. A CBF também tem sido acusada de omissão em diversos casos de racismo.



A frase "fogo nos racistas" se popularizou com o rapper Djonga, que durante um show em 2022, colocou um homem em chamas no palco. A performance artística tem relação com a letra da música "Olho de Tigre". A imagem é forte e impacta porque vemos ali a materialização de um imaginário da branquitude que lê "fogo nos racistas" de modo literal.



Nesses momentos precisamos de uma grande paciência histórica, além de sermos didáticos: embora a violência racial nos atinja todos os dias, ainda é preciso dizer que ninguém vai sair por aí colocando gasolina no corpo de ninguém e depois acender um fósforo. Isto não é uma prática de quem defende direitos pela igualdade racial e social, pois colocar fogo em pessoas em situação de rua e indígenas, como já aconteceu, é uma prática branca, classista e racista.