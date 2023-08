Em entrevista ao programa Análise da Notícia, a analista da WWF Brasil, Daniela Jerez, afirmou que o parecer da AGU (Advocacia-Geral da União) que abre caminho para a exploração de petróleo na foz do Amazonas não tira do Ibama o poder de ter a decisão final sobre o assunto. Na prática, não muda muita coisa. Porque no fim, apesar de ter um parecer da AGU, a palavra final é do Ibama. É uma decisão técnica, e o único órgão no Brasil que tem capacidade para decidir por uma licença ambiental federal é o Ibama.

Daniela Jerez, analista da WWF Brasil