Ontem (29) o presidente Lula afirmou que pretende criar um novo ministério em seu governo, voltado para micros e pequenas empresas. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou que a criação de uma nova pasta na verdade teria o intuito de dar mais artifícios para o governo negociar cargos com o centrão. Além disso, um inchaço nos ministérios do PT também seria uma forma de aumentar a representatividade ministerial no governo. Lula anuncia ministérios a mais para compensar votos a menos no Congresso. José Roberto de Toledo