Eloísa Machado, professora de direito da FGV-SP, afirmou durante entrevista ao programa Análise da Notícia que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin decepcionou o setor mais progressista da sociedade com seus primeiros votos na Corte, mas que as próximas votações em temas como o marco temporal e aborto serão decisivas para traçar perspectivas sobre o posicionamento do novo ministro. Em muitos casos, sobretudo de direitos humanos, Zanin acabará sendo o fiel da balança dentro do STF. Zanin tem voto de minerva em questões de direitos humanos fundamentais. Eloísa Machado