As últimas pesquisas trimestrais sobre a aprovação do governo mostram que a popularidade de Lula segue uma tendência de crescimento e, durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo citou uma pesquisa do IPEC que indica que essa melhora na aprovação do governo está diretamente ligada a um bom desempenho da economia. A pesquisa feita pelo IPEC em todo o país e encomendada pela ONG Instituto Cidades Sustentáveis mostra que o percentual da população que precisou fazer bicos, ou seja, atividades para complementar renda, caiu 13 pontos percentuais nos últimos 12 meses em relação a mesma pesquisa feita no ano de 2022.