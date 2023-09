Uma pesquisa feita pelo Datafolha mostrou que o petismo está mais forte do que o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo apresentou os números que comprovam que há mais pessoas petistas, ou menos que familiarizam com o Partido dos Trabalhadores, do que eleitores que se consideram "bolsonaristas raízes". Petismo flex é mais forte do que o bolsonarismo raiz em São Paulo. José Roberto de Toledo