Cinco homens foram mortos ontem (26) durante uma ação policial em Acajutiba, na Bahia, e ao menos 50 pessoas morreram no estado em confrontos com a PM-BA só no mês de setembro. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou que facções criminosas estão se organizando na Bahia, enquanto a polícia se descontrola e causa um aumento da taxa de letalidade policial. Enquanto o crime se organiza, a polícia se descontrola. José Roberto de Toledo