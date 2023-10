Quem deveria coordenar o governo Lula só está preocupado em dar ordens Quem deveria coordenar o governo Lula está aquém do esperado porque está preocupado apenas em dar ordens, afirmou o colunista do UOL José Roberto Toledo durante o programa Análise da Notícia desta terça-feira (3). Toledo afirmou que a coordenação do governo deveria estar nas mãos do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mas afirmou que, em vez de a relação ser de igualdade entre os ministro, a relação acaba sendo, pelo estilo de Costa, uma relação hierárquica, de cima para baixo. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo