Fernando Haddad e outros ministros estão fazendo o que podem para o Congresso aprovar os projetos de interesse do governo na Câmara e no Senado. Inclusive transigindo bastante. Haddad topou reduzir a alíquota para taxar os fundos exclusivos dos super-ricos. Com aval do ministro, o relator cortou a tributação de 10% para 6%. O objetivo de Haddad, como ele me disse, foi "fazer a fila andar".