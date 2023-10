Uma guerra entre Israel e Hamas no Oriente Médio poderá ter grandes impactos no preço do barril de petróleo no mercado internacional. Durante o programa Análise da Notícia, o economista e professor da UFRN, Bruno Roos, afirmou que uma entrada do Irã no conflito poderá fazer os preços dispararem acima dos US$ 100 por barril.

Se Irã for arrastado para guerra de Israel e Hamas, o barril de petróleo vai a US$ 100 pela importância que o Irã tem na OPEP. O Irã sempre teve um papel importante nas mudanças de preço do petróleo. Bruno Roos