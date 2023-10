Após os ataques terroristas do Hamas contra Israel, a direita e o bolsonarismo estão se fortalecendo nas redes sociais, especificamente no Whatsapp e no Twitter. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo destacou que as principais menções sobre o assunto são dominadas por contas ou usuários ligados à direita. As análises das redes sociais foram feitas pela Palver, que analisou 40 mil grupos públicos no Whatsapp, e pela Arquimedes, que identificou mais de 5 milhões de tweets sobre o assunto na rede de Elon Musk.