A jurista e ex-juíza do TPI (Tribunal Penal Internacional), Sylvia Steiner, participou do programa Análise da Notícia e afirmou que Israel pode estar promovendo um crime contra a humanidade ao tentar fazer uma limpeza étnica na Faixa de Gaza. A especialista explicou que o cerca na região não configura um crime de genocídio por não vislumbrar a destruição total de um grupo apenas por sua nacionalidade. Essas condutas de cercar a população e levar essa população a fome ou sede é um crime de guerra, mas não necessariamente genocídio. Tecnicamente o genocídio é uma conduta praticada com a intenção de destruir um grupo em razão da etnia ou nacionalidade, e não me parece que exista esse componente. Aqui mais se assemelha a limpeza étnica com a finalidade de ocupação do território. A finalidade não é a destruição da população como tal, mas essa destruição é um meio para se apropriar do território ocupado por esse grupo. Sylvia Steiner