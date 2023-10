Após uma viatura da Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar) atropelar um casal que estava em uma motocicleta ontem (16) durante comemorações ao 53º aniversário do batalhão, o colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou que a imagem é a síntese do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no estado.



Durante o programa Análise da Notícia, ele destacou que, sob a gestão de Tarcísio, o número de mortes pela PM também aumentou em São Paulo. A imagem do carro desgovernado da polícia é o símbolo do governo Tarcísio de Freitas. É a polícia completamente fora de controle.

José Roberto de Toledo