Batalha de versões no WhatsApp empata na segunda semana de guerra Na segunda semana da guerra entre Hamas e Israel, após o ataque a um hospital na Faixa de Gaza, a batalha de narrativas entre a direita e a esquerda ficou mais equilibrada no WhatsApp. Anteriormente, após os ataques terroristas do Hamas, a direita estava dominando o debate. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo destacou que estudos feitos pela Palver, que monitora 40 mil grupos públicos no WhatsApp, mostraram um equilíbrio e que o jogo mudou. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo