O colunista do UOL José Roberto de Toledo apontou algumas semelhanças entre as famílias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do estado do Rio), Domingos Brazão, durante o programa Análise da Notícia. Bolsonaros e Brazões se ligam pela política, jeitinho e geografia. José Roberto de Toledo