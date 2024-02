O colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou durante o programa Análise da Notícia que o simples aumento do limite de isenção do Imposto de Renda não é capaz de reduzir a desigualdade no Brasil. Brasil precisa saber o impacto na desigualdade de todas as políticas públicas. Não é apenas a questão do Imposto de Renda, é qualquer medida que for adotada e precisa ter um relatório de impacto da desigualdade. José Roberto de Toledo