UOL Prime #5: A fraude corporativa que aterrou quase um milhão de sonhos Todo jornalista que já tentou sabe quão mais difícil é investigar empresas privadas do que governos: há poucos dados disponíveis em bancos de dados públicos, e o segredo comercial é um argumento a mais contra a transparência na cultura corporativa. No entanto, fraudes escandalosas como a das Americanas tornam evidente a necessidade de saber como as empresas operam. A repórter Juliana Sayuri se lançou nesse desafio em outro escândalo privado, bilionário e que prejudicou centenas de milhares da pessoas, o da 123 Milhas. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo