O governo Tarcísio de Freitas trocou hoje 34 coronéis da Polícia Militar de São Paulo. A mudança em massa da cúpula da PM inclui a exoneração do subcomandante, o segundo cargo mais importante da corporação. No lugar do "número 2" exonerado (José Alexander de Albuquerque Freixo) entrou o coronel José Augusto Coutinho, que comandava a Tropa de Choque. E daí? É uma demonstração de força do secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite. Derrite foi capitão da ROTA, o batalhão da PM paulista mais famoso pela letalidade de seus integrantes. Ele trocou a carreira policial pela política e se elegeu deputado federal em 2018 - pelo PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro. É o autor do projeto de lei recém-aprovado pelo Senado que acaba com as chamadas "saidinhas" de presidiários.