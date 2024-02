A repórter Adriana Negreiros viveu quase cinco anos no norte de Portugal. Seu marido, Lira Neto, é escritor e precisava fazer pesquisas para um livro. O trabalho iria levar anos, então a família resolveu ir junto. Foram no fim de 2018 e só voltaram no começo de 2023. Levaram as duas filhas em idade escolar, a cachorra, o gato, mala e cuia. Não foram os únicos. Cerca de 300 mil brasileiros seguiram trajetória semelhante nos últimos tempos. Não por coincidência, a xenofobia contra os "brazucas" - como alguns portugueses se referem, de maneira depreciativa, aos brasileiros - cresceu nos anos recentes.