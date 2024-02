O colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou durante o programa Análise da Notícia que a segurança pública no Brasil está no caminho errado, rumo ao precipício. A conclusão tem como base os dados do Censo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça (27). O levantamento compila informações das mais de mil polícias brasileiras e instituições da área de segurança, à exceção da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não forneceu informações para o documento. A minha conclusão pessoal é que a situação da segurança no Brasil está pior e vai piorar, porque estamos no caminho errado. É inacreditável. Tem menos polícias que investigam, investigando. A força da Polícia Civil diminuiu ao longo dos anos. A força da Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo - são 405 mil policiais militares -, também está diminuindo. E um em cada três não trabalha na rua, trabalha dentro do quartel ou sentado numa cadeira fazendo serviços burocráticos. Mas não é só isso. Quem está crescendo são as guardas municipais. Por quê? Porque tem menos policiais militares fazendo policiamento ostensivo, logo, os prefeitos se sentem obrigados a reforçar a segurança nos seus municípios contratando a sua própria guarda. José Roberto de Toledo