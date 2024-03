UOL Prime #7: Como as farmácias faturam com seus segredos mais íntimos Naquele dia, após receber diagnóstico de depressão, a repórter Amanda Rossi preferiu voltar a pé do consultório para casa. Queria assimilar a notícia e pensar como daria a notícia para a família, para o namorado e para seus chefes no trabalho. Entrou numa farmácia para comprar o remédio de uso restrito que o médico acabara de lhe prescrever e ouviu a inexorável pergunta: - Qual seu CPF? Veja o texto completo de José Roberto de Toledo