Fim da reeleição é cenoura para aumentar tempos de mandato Ganha força no Senado a proposta de aumentar os mandatos de presidente, governador e prefeito para cinco anos, sem direito à reeleição. Os senadores tomaram o cuidado de diminuir atritos e garantiram a Lula, aos atuais governadores e prefeitos o direito à se reelegerem. A novidade só valeria para depois de 2026. E daí? Esse cuidado tem a vantagem de diminuir a quantidade de opositores à proposta, mas não só. Tem um subproduto muito importante para vender a ideia: a ênfase de comunicação é no fim da reeleição. Deixa em segundo plano o real interesse dos senadores: estender os mandatos no Senado de 8 para 10 anos. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo