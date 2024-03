Lula deve enfiar Bíblia no bolso para melhorar sua popularidade O ponto mais alto da aprovação de Lula no seu terceiro mandato foi em agosto de 2023: 60%, segundo a Quaest. Desde então, está em queda. Chegou agora a 51%, quase empatado com a desaprovação (46%). O governo e seus analistas culpam os evangélicos e os temas a que esse segmento da população presta mais atenção, seus valores sagrados. Estão olhando para o lado errado. Não é a Bíblia. É o bolso, querido. Agosto de 2023 foi o ponto alto da aprovação de Lula porque foi também o pico da avaliação do governo na economia; março de 2024 é o vale: Veja o texto completo de José Roberto de Toledo