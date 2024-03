Qual a diferença entre "conluio" e "acordo"? O conluio é um tipo de acordo, mas com duas peculiaridades: é secreto e prejudica alguém. Exemplo de acordo é o que os repórteres Thiago Herdy, Pedro Canário e Rafael Neves fizeram entre si para investigar o destino de bilhões de reais da Prefeitura de São Paulo gastos em obras emergenciais feitas sem licitação. Pelo acordo, Herdy e Canário examinariam dezenas de milhares de páginas de contratos da prefeitura com empresas privadas, escreveriam nomes, valores e datas em uma tabela - e tentariam encontrar um padrão. Neves faria a mesma coisa, mas separadamente. Eles foram proibidos pelo editor Graciliano Rocha de conversarem entre si. No final, comparando as duas tabelas, os resultados deveriam bater.